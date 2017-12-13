〈北部〉花蓮文創釀市集 55作者回娘家參展

2017-12-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕各類最有特色的手工藝品、文創小物、有機農產品、乃至木工設計款家具，花蓮文創園區第九棟展覽館，即日起有「釀市集」回娘家展覽，現場匯聚五十五位設計師、文創工作者的精彩作品，讓逛市集的民眾直說現場「很好逛、很好買」，體驗花蓮慢活、悠哉的生活步調。

體驗花蓮慢活、悠哉生活步調

參展的設計師江秋瑋說，藝術工作者往往在「麵包」和「理想」之間，每天起床就在拉扯，最好支持的方式就是購買，讓藝術家有動力繼續加油。

明年邁入第5年 市集分5大單元

在花蓮文創園區起步的「釀市集」明年邁入第五年，手創市集的參展藝術家們來來去去，有些已在外開店，昨天起全部回到花創園區「娘家」，市集分成五大單元，包括「醞釀手作生活」、「花蓮好事集」、「紋─看見野蠻的驕傲」、「拾參的傢俱與生活創作」、「原味生活」共五大單元，有機米、有機蔬菜、手做藝品、原民木雕、繪畫、漂流木、染布等，吸引遊客來逛街、聽藝術家說故事。

自創「月桃戲」品牌的黃芳琪是桃園人，擁有南島文化碩士的她在屏東向魯凱族學習了月桃席的製作技法，後來搬到花蓮實踐她的手做生活。她說，花蓮有很多手創市集、店家可讓藝術家寄賣商品，即便做藝術錢難賺，得兼職接案做文史調查的日子，雖辛苦卻很開心。

花蓮文創園區策展副理曾馨瑩說，活動分二階段，第一階段展出即日起至廿四日在花創園區第九棟，而本週五、六、日及下週五、六、日晚間七點半到九點也有五場「醇音樂」演出；以及六場的「釀學堂」，邀請廣告、創意人、設計公司老闆當講師來分享「創意人生」。