〈北部〉宜市、羅東跨年晚會 尬場迎新年

2017-12-13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮訂三十一日同步舉辦跨年晚會，分別邀請藝人、歌手獻唱，營造過年氣氛，陪伴大家迎新年；宜蘭縣溪北、溪南兩大生活圈同時「尬場」，互別苗頭意味濃厚，有些粉絲為了追星還會兩地趕場，氣氛都很熱絡。

溪北、溪南兩大生活圈 互別苗頭

宜蘭市公所主辦的「宜蘭熊讚跨年晚會」，活動地點在蘭城新月廣場，演出陣容堅強，有爽樂團、阿達、TITAN（泰坦）、林芯儀、陳夢晨、四葉草、陳芳語、韋禮安、袁詠琳、陳彥允、馬來西亞創作鬼才黃明志，由女模成語蕎搭配派對魔人陳建男擔綱主持。

宜市長：藉晚會展現活力與朝氣

宜蘭市長江聰淵昨天偕同TITAN、主持人成語蕎及陳建男等人，一起為「宜蘭熊讚跨年晚會」代言；江聰淵希望藉由跨年晚會，展現宜蘭市的活力、青春與朝氣，歡迎鄉親呼朋引伴，參與這場年度盛會；不過，往年宜蘭跨年晚會有iPhone當摸彩品，今年沒有摸彩。

蘭城新月廣場 31日下午交管

宜蘭市跨年晚會期間，蘭城新月廣場周邊道路，三十一日下午五點到隔天凌晨一點彈性管制；活動當天，宜蘭市觀光巴士配合交管，下午四點四十分、五點二十分、六點的末三班車次，不停靠宜蘭酒廠和新月廣場站。

羅東鎮長31日和民眾一起倒數

羅東跨年晚會則在羅東中山公園舉行，三十一日晚間六點先由學校社團暖場，八點開幕式結束後，安排九組藝人表演，卡司還在邀約，當晚接近午夜，羅東鎮長林姿妙會帶領現場嘉賓倒數，進入二○一八後施放三分鐘煙火秀。

活動期間穿插抽獎，羅東鎮公所準備價值不斐的「神秘大獎」；羅東中山公園前方的興東路段，在晚會開幕後交管，立體停車場只出不進，主辦單位請用路人繞道而行，避免塞在車陣動彈不得。