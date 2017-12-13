〈北部〉騎鐵馬北港進香 300勇腳報名秒殺

2017-12-13

苗市公所盼再協調增加名額

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所將在明年四月十四、十五日舉辦兩天一夜的「2018苗栗鐵馬進香文化活動」，全程長達三百四十五公里，號召三百名勇腳民眾參加，重現一甲子前苗栗客庄媽祖信徒騎單車前往北港進香盛況，昨天上午網路開放報名，中午即額滿。苗栗市公所表示，將再行協調盼增加名額。

苗栗市長邱炳坤表示，因活動將夜宿北港朝天宮香客大樓，朝天宮可提供三百床鋪，因此以三百名額為限；公所感謝鄉親熱烈支持，會再協調，盼能提供更多民眾參與。

民國四、五十年間，農曆三月媽祖誕辰前，苗栗市媽祖廟信眾騎單車南下北港朝天宮進香，當時苗栗鐵馬進香團也成為特有的進香文化，但因交通發達沒落。

邱炳坤回憶，當時看到長輩一身白衣白褲、頭戴白帽騎著腳踏車，車上還插著令旗、掛著鈴鐺，讓他覺得相當神氣。尤其早期路況、物資遠不如現今，對於進香者的虔誠與毅力，也感到敬佩。

市公所希望能找回當年苗栗子弟騎鐵馬南下進香的勇健，復刻舉辦六十年前鐵馬進香活動，於明年媽祖壽誕前，招募三百單車騎士，重現當年盛況。

活動訂於明年四月十四日由苗栗市天后宮出發，往南行經台中、彰化、雲林，預計當天傍晚抵北港朝天宮，進行團拜，並夜宿朝天宮，隔天再隨媽祖起駕回鑾，往返路程三百四十五公里。