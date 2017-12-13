〈北部〉苗縣府助「寒士」 盼頭份、竹南設站

2017-12-13

僅與人安在苗市有據點

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕歲末入冬，苗栗縣列冊居無定所或清寒弱勢的「寒士」共二○六人，但苗栗縣府社會處在轉介福利服務、結合資源輔導租屋或協助就業服務及職業訓練的案件數皆為零，相較其他縣市功能略顯不足。社會處表示，因資源及人力有限，目前僅在苗栗市結合人安基金會給予供餐及短期住宿，未來希望在頭份及竹南設站，改善更多寒士處境。

縣府社會處社會救助及社工科長邱芳珍表示，縣府資源有限，僅一名專員負責訪視及建檔，實際投入服務須與民間機構合作，加上街友性質服務較難爭取社會認同，許多街友也不願接受輔導自立，致使公部門在協助上更困難。

社會處：人力、資源不足

邱芳珍表示，縣府接獲通報後會先訪視個案情況，並確認其身分，優先輔導家庭修復，協助返回原住處，協尋率達七成，另透過人安基金會苗栗平安站給予供餐或臨時住宿。

邱芳珍說，縣府每年也編列預算，除協助人安基金會辦理三節慰問等關懷服務，另也會運用公益彩券盈餘給予寒士小額的自立經費。目前僅苗栗市設有服務站，未來希望能拓站至頭份、竹南地區，並配合各地鄉鎮市公所協助，代為提供轄內寒士們物資援助。

人安基金會苗栗平安站長黃連進表示，該站每天供餐約四十名寒士，也成功輔導七、八名個案成功就業，相較剛設站時期的困境，近兩年在與縣府合作下，能提供的福利資源已提升許多。但苗縣資源、人力都較其他縣市匱乏，在成功輔導案例也較難相比。