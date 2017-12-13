〈北部〉汽修高材生奪金手獎 獎品轎車捐校方

2017-12-13

北科附工游秉紘 鼓勵學弟妹逐夢

〔記者陳昀／桃園報導〕台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）汽車修護科三年級學生游秉紘，月初參加全國高級中等學校學生工科技藝競賽，奪得汽車修護職類最高榮譽的金手獎，獲得一輛市值一一○萬元的教學用轎車，他慷慨將車子捐給學校，希望鼓勵更多學弟妹追逐夢想。

游秉紘自家經營汽車維修廠，從小看著爸爸和修車師傅身影，萌生對汽車修護的濃厚興趣，國中開始放學回家就跟師傅學習到晚上八、九點，假日也整天待在修車廠學習。

他說，父母親都是高中肄業學歷，且認為經營修車廠不容易，很希望孩子們可以擁有更好的學歷，常語重心長勸他讀書、追求學歷，他只好趁著爸媽不在家或沒注意，偷偷跟著師傅學修車、維護及認識汽車零件與系統，父母親知道他的堅持後，不再強烈反對他學修車。

游秉紘今年八月間在全國技能競賽初試啼聲，在汽車技術青年組拿到第三名，他為此更勤加練習，幾乎天天清晨五點就起床練習拆裝引擎、變速箱，以及汽車保養維修，下課返家後也都練到深夜十二點才肯休息，果然在月初的工科技藝競賽，從來自全國的七十一位好手中脫穎而出，奪得金手獎。

「沒達成目標，我絕不會放棄！」游秉紘說，他一直想用行動證明，自己能在汽車領域做得更好，讓爸媽可以放心支持他，加上自己不服輸個性，可以堅持練習。

游秉紘在工科技藝競賽獲得金手獎，也抱回市值一一○萬元、教學用的轎車，為了感謝學校的栽培，以及老師蕭仕祥、陳佰宏的提點，讓他能達成目標，他大方將車子捐給學校做為教學使用，希望學弟妹也能相信自己、勤加練習。

他說，當得知獲獎時，恨不得馬上衝回家當面告訴爸媽喜訊，這對自己而言是莫大的肯定，未來想成為國手、參加世界技能競賽，持續突破自己。