〈北部〉順安學童製環保洗碗精 籌畢旅經費

2017-12-13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉順安國小五年級只有兩班學生，為讓班上經濟弱勢同學，明年能一起出發畢業旅行，最近在老師指導下，利用課餘時間以回收的果皮，製作環保、無污染的「桔利洗碗精」並上網販售，希望靠大家分工籌措足夠旅費；同學們說，「希望明年畢旅，班上一個人都不能少！」

幫弱勢生籌旅費

順安國小五年級將於明年底畢業旅行，但畢旅經費要三千多元，對弱勢學生來說卻是個負擔；為此，孝班學生在老師幫助下自製洗碗精，希望在一年時間內募集足夠旅費。校長魏士欽說，活動推出後，受到家長熱烈支持，幫忙收集果皮製作，沒多久，忠班學生也加入，讓原本的小善舉，擴大成兩班、四十五名同學共同的活動。

班導師劉佩欣說，製作洗碗精並不輕鬆，小朋友需收集果皮、去膜、切塊，還要用酒精浸泡一週，之後混和清水、起泡劑，最後裝瓶，至少要十天，但孩子們沒人喊辛苦，為讓洗碗精不斷料，有些孩子天天吃橘子，甚至拜拜都要求爸媽只能買橘子，過程中也養成愛吃水果習慣。

「一瓶洗碗精，凝聚了學生的向心力。」每名學生各司其職，江宇恩還發揮美工專長，設計可愛、討喜的「桔利」標誌。學生林怡君說，洗碗精雖然做起來很複雜，但大家分工一起籌措旅費，非常有意義，希望班上所有同學都能去畢旅。

目前已募逾6萬

校方表示，明年畢旅兩天一夜，旅費每人約三千二百元，總共需十四萬元，這次是首次由師生自籌畢旅經費，洗碗精每瓶三百毫升，售價一百元，目前已經募得六萬餘元，接近目標的一半，有意購買者可電洽學校03-9583445。