〈北部〉中正市場BOT案 竹市府終止契約

2017-12-13

立揚積欠市府3694萬元

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市首座示範市場綜合大樓興建營運移轉（BOT）中正市場案，因業者立揚興業積欠市府權利金及違約金共三千六百九十四萬元，加上立揚欠銀行貸款四億五千八百八十萬元，市府與京城銀行和立揚興業日前召開協調會，確定與立揚終止契約，且會強制介入接管，保障攤商權利。

新竹市府產發處長吳甲天表示，中正市場BOT案是在前市長許明財任內，於民國一○二年六月十三日簽約，特許期間卅年，經兩年興建，民國一○四年正式對外營業，依約立揚興業從營運期起每年需繳納市府土地租金（依國有土地出租基地標準打六折，每年約三百一十四萬元）、定額營運金（每年七百萬元，自一○四年起算，之後以複利二%逐年增加）、營運權利金（該年營收之○﹒八七%，約十六到廿萬元），但立揚到目前已積欠市府一千五百九十四萬元及兩千一百萬元的違約金。

同時會強制介入接管

吳甲天說，市府確定與立揚興業終止契約，同時會強制介入接管，保障現有五十餘攤商權益，維持攤商正常營運。接下來市府會與京城銀行各自邀請第三方進行中正市場地上物的鑑價，未來市府可能以鑑價結果的七成買回中正市場的地上物所有權，屆時就可扣除積欠的租金及違約金。經市議會同意後，由市府接管後續的規劃，包括做公有市場，進行市場活化利用，將市場攤位出租及做停車場管理使用等，發揮中正市場功能。

將移送政風處、檢調調查

此外，由於中正市場BOT案積欠市府租金已連續兩年，有關此契約當初簽訂及履行過程是否涉及不法，市府產發處已主動將此案移請政風處及檢調單位調查，並將市場科主管及相關承辦人員調離職務，以釐清事實、勿枉勿縱。