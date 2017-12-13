〈北部〉機捷冬季一日票 打8折還送沿線商家優惠券

2017-12-13

限購票當日 不限次數使用

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園大眾捷運公司本週五起至明年三月五日，推出期間限定的機場捷運「冬季一日票」，一日票原價三五○元打八折，限當日購買、當日使用，並首次結合機捷沿線商家推出優惠券；五月天樂團十場演唱會、桃園鐵玫瑰熱音賞年底都將在機捷沿線登場，民眾可善加利用。

桃捷公司董事長劉坤億表示，機捷平常一趟最高票價一六○元、來回三二○元，因應歲末年終推出的「冬季一日票」，打折後每張票僅需二八○元，且一天內可不限次數上下車，直達車、普通車任選，光來回一趟就能省下四十元，民眾可直接在各車站詢問處購票。

劉坤億說，「冬季一日票」以金色、紅色、白色、綠色打造閃耀的雪花票卡，正面以狗掌為基礎，變化出雪花、煙火造型，點綴耶誕節氣氛，背面還有二隻臘腸狗圖案，歡慶即將到來的狗年。

桃捷公司也結合機捷沿線商家推出優惠券，購買一張「冬季一日票」即送一張優惠券，優惠期限至明年七月十五日，購票者可兌換林口三井Outlet全館優惠券一張、「A8環球購物中心好飯食堂」一百元抵用券、「A9環球購物中心22:02火鍋。樂活」澳洲和牛梅花肉兌換券一份，以及「星球工坊爆米花」全品項九折優惠暨十克嚐鮮包兌換券一張（限華泰名品城、台北微風站前店、台北一○一觀景台店使用）。

五月天廿三日起將在機捷A19站旁的桃園國際棒球場連續舉辦十場演唱會，廿三日機捷A20站的桃園高鐵站前廣場也有桃園鐵玫瑰熱音賞，包括田馥甄、盧廣仲、李英宏、葛仲珊和滅火器樂團都將開唱。

劉坤億說，民眾可利用一日票卡參加演唱會、沿線商家活動，並於寒假及春節來場輕旅行、玩遍北北桃，詳情可查詢桃捷公司網站，或電洽03-2868789。