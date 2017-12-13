〈中部〉市府推青年希望工程 適性就學就業

2017-12-13

〔記者歐素美／台中報導〕「青年有希望，社會有未來」！台中市推動青年希望工程，整合教育、經濟發展、勞工、文化、農業、社會、運動等局處資源，培育產業需求人才，提供學生適性就學、就業機會，目前在自行車、工具機、觀光、農業、資訊、航太等六大產業鏈，吸引廿所高中職、八所科大與一百家業者參與合作，教育局昨舉辦成果發表會。

青年希望工程是透過跨局處整合，連結國中小、高中職、技專校院及在地產業，讓學習資源向上延伸、向下扎根，例如大甲高工辦理自行車及智慧工具機產學契合式人才培育專班；新社高中與農委會種苗改良繁殖、在地業師合作，辦理學生實習；明德高中與王品集團合作，辦理餐飲觀光就業導向班；市立國中與台中高工、勤益大學合作辦理人才培育計畫，國中生畢業後，即可透過獨招就讀台中高工實用技能班，培育冷凍空調人才，並向上銜接升學就業等。

此外，巧聖先師魯班公獎職場達人及新秀選拔表揚活動、「青年加農、賢拜傳承」及摘星計畫等，也都是市府跨局處資源整合推動，甚至市府也與信保基金共同推出「青年創業及中小企業貸款專案」，全方位扶植青年專業人才。

教育局長彭富源表示，教育局除活化產學訓用人才培育資訊管理系統平台及強化產學媒合中心功能，辦理學校與廠商教育訓練、產學媒合會議及職涯達人經驗分享座談會，今年並進一步提出跨產業整合概念，成立程式設計、工具機物聯網等多元產學聯盟。

市長林佳龍表示，打造以人為本的宜居城市，是市府的許諾，台中市以學生為主體，最早且全面推動縮短學用落差，未來產學訓用除現有六大產業鏈外，並將擴及綠能產業及ACG（動漫及遊戲）等熱門產業。