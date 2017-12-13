〈中部〉溫泉水質檢驗 全市14飯店旅館全合格

2017-12-13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市衛生局為溫泉水質把關，今年檢驗全市十四家溫泉飯店及旅館等水質，截至十一月底，總菌落數及大腸桿菌等檢驗結果全數合格。

由於近來天氣變冷，越來越多民眾選擇泡湯暖身，衛生局提醒民眾，泡湯前應留意自身健康狀況，如有開放性傷口、傳染性皮膚病或眼疾、異位性皮膚炎、心臟病、高血壓等疾病者，應避免入池。

衛生局每月皆不定期派員至游泳池、溫泉飯店等採取水質，依台中市營業衛生自治條例規定，檢驗總菌落數及大腸桿菌等兩大項目，今年截至十一月底，累計抽驗一百六十四家次，其中，台中市十四家溫泉飯店或旅館全部抽查一遍以上，檢驗結果全數合格。

另市府也針對飲用水供水系統及中央空調冷卻水塔設備有無清洗消毒、設置病媒防治設施、廁所洗手設備等營業場所的環境衛生進行稽查，並輔導業者加強衛生自主管理，保障民眾健康權益及溫泉品質。

衛生局長呂宗學表示，要有合乎衛生標準的溫泉水質，除了業者平時做好溫泉水質管理維護及湯池清潔消毒外，個人衛生習慣更重要，呼籲民眾應遵守泡湯禮儀，入池前須先淋浴，將身體沖洗乾淨並卸妝，離開泡湯池後，也要將身體沖洗乾淨，視個人需求塗抹乳液，減少皮膚出現不適症狀。

呂宗學並提醒民眾，泡湯時間以不超過十至十五分鐘為限，而起身時最好先坐三至五秒，待血液回流後，再站起來，避免發生姿勢性低血壓。