〈中部〉南投花卉嘉年華 直播即時花況

2017-12-13

週六魅力森巴fun埔里揭幕

〔記者張協昇／南投報導〕二○一七南投花卉嘉年華系列活動十六日登場，由 「 魅力森巴fun埔里」打頭陣，官網並直播暨南大學、信義鄉草坪頭等五大賞花景點即時花況，讓民眾賞花不撲空，且可避開人潮，系列活動將持續兩個多月，由於各賞花區鄰近東埔、北港溪等溫泉，縣府建議民眾規劃賞花兼泡湯的花鄉之旅。

今年南投花卉嘉年華主題為「跟著花兒去旅行」，系列活動將於十六日起跑，各鄉鎮也有許多賞梅、賞楓秘境值得探訪，縣府昨由縣長林明溱主持啟動儀式，請來曼妙花仙子舞蹈表演，並有和服正妹擔任宣傳大使，示範在賞花時以手機自拍美美照。

各花區活動，首場為 「 魅力森巴fun埔里」，接著於信義鄉柳家梅園、梅子夢工廠舉辦「踏雪尋梅 」活動，以及羅娜部落的耶誕晚會，歲末壓軸則為清境跨年晚會。

花季接力秀 賞花到明年3月

明年一月開始，仁愛冬梅賞花季、日月潭文武廟蘭花報歲接力演出；二月隨著各地櫻花陸續綻放，包括信義鄉草坪頭、仁愛鄉賽德克、月月潭、暨南大學及九族文化村櫻花季接連登場，另有鹿谷櫻花冬筍季，後續三月還有杉林溪牡丹花季與九族紫戀薰衣草等，讓民眾一直賞花到明年三月。

南投縣政府觀光處表示，十六日至明年一月五日，上臉書「樂旅南投」粉絲團玩遊戲並留言邀朋友到南投賞花，有機會抽中寶麗萊迷你相機；明年一月一日至二月十一日，民眾網羅南投各地花卉景緻，於粉絲團提供賞花情報，週週選出最具價值情報一則，送出五百元超商禮劵回饋。詳情見臉書「樂旅南投」粉絲團。

  • 南投花卉嘉年華期間將直播信義牛稠坑柳家梅園等賞花景點即時花況，惟目前梅樹上只見零星梅花。（記者劉濱銓攝）

    南投花卉嘉年華期間將直播信義牛稠坑柳家梅園等賞花景點即時花況，惟目前梅樹上只見零星梅花。（記者劉濱銓攝）

  • 南投花卉嘉年華系列活動由和服正妹擔任宣傳大使。（記者張協昇攝）

    南投花卉嘉年華系列活動由和服正妹擔任宣傳大使。（記者張協昇攝）