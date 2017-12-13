〈中部〉南投花卉嘉年華 直播即時花況

2017-12-13

週六魅力森巴fun埔里揭幕

〔記者張協昇／南投報導〕二○一七南投花卉嘉年華系列活動十六日登場，由 「 魅力森巴fun埔里」打頭陣，官網並直播暨南大學、信義鄉草坪頭等五大賞花景點即時花況，讓民眾賞花不撲空，且可避開人潮，系列活動將持續兩個多月，由於各賞花區鄰近東埔、北港溪等溫泉，縣府建議民眾規劃賞花兼泡湯的花鄉之旅。

今年南投花卉嘉年華主題為「跟著花兒去旅行」，系列活動將於十六日起跑，各鄉鎮也有許多賞梅、賞楓秘境值得探訪，縣府昨由縣長林明溱主持啟動儀式，請來曼妙花仙子舞蹈表演，並有和服正妹擔任宣傳大使，示範在賞花時以手機自拍美美照。

各花區活動，首場為 「 魅力森巴fun埔里」，接著於信義鄉柳家梅園、梅子夢工廠舉辦「踏雪尋梅 」活動，以及羅娜部落的耶誕晚會，歲末壓軸則為清境跨年晚會。

花季接力秀 賞花到明年3月

明年一月開始，仁愛冬梅賞花季、日月潭文武廟蘭花報歲接力演出；二月隨著各地櫻花陸續綻放，包括信義鄉草坪頭、仁愛鄉賽德克、月月潭、暨南大學及九族文化村櫻花季接連登場，另有鹿谷櫻花冬筍季，後續三月還有杉林溪牡丹花季與九族紫戀薰衣草等，讓民眾一直賞花到明年三月。

南投縣政府觀光處表示，十六日至明年一月五日，上臉書「樂旅南投」粉絲團玩遊戲並留言邀朋友到南投賞花，有機會抽中寶麗萊迷你相機；明年一月一日至二月十一日，民眾網羅南投各地花卉景緻，於粉絲團提供賞花情報，週週選出最具價值情報一則，送出五百元超商禮劵回饋。詳情見臉書「樂旅南投」粉絲團。