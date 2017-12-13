〈中部〉LED路燈太亮 埤頭黑豆田開花不結莢

2017-12-13

近路燈10米範圍 近5甲地受損

〔記者陳冠備／埤頭報導〕彰化縣埤頭鄉通往明道大學的文化路上，今年初換上嶄新LED路燈，學生通學道路一片明亮，卻苦了道路兩旁農民，種植黑豆的農民蔡財興指出，原定十二月初就能採收，卻因LED路燈過密太亮，光害影響植物成長週期，沿著文化路旁約五百公尺的黑豆種植區，只會開花長葉，連一棵黑豆莢都沒有，受損面積四至五甲地，損失金額近兩百萬元。

種植黑豆有七年經驗的蔡財興，來自醬油的故鄉雲林縣西螺，今年八月承租埤頭鄉文化路與大學路旁約十七甲地，以有機栽培方式種植台南三號（小）、台南八號（大）品種黑豆與黃豆，原本十二月初就可採收，但文化路旁長約五百公尺的黑豆種植區，卻連一棵黑豆莢都沒有。

「豆子結莢才甘願死」蔡財興指出，黑豆莖高約卅至五十公分，開花後進入結莢期時，莖葉會開始枯萎、脫落，豆莢呈現枯黑色就能採收，但靠近文化路旁的黑豆區，莖葉依然一片綠油油，甚至莖長超過兩倍還在開花，第一次見到如此離譜的狀況。

蔡財興說，黑豆對光很敏感，當初承租種植黑豆時就粗估靠近路燈約三公尺的產區會有影響，不料影響範圍超過十公尺，質疑是LED路燈設置過密，光害加倍，將再等一個月看看狀況，否則就只能全部耕除。

彰化縣議員李駿諭日前陪同縣府工務處人員會勘時表示，文化路今年初裝設新型LED路燈卻影響農作成長，希望主管機關能加裝燈罩。

光害影響作物 縣府裝燈罩改善

工務處長林漢斌指出，收到通知後已派人前往裝設燈罩。他說，水銀燈換成LED燈，有助街道夜間照明，但有農民反應農田作物受影響，若再發生此狀況，可向地方公所建設課反應，將派人調整照明角度或裝設燈罩，降低光害損失。