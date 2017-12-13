〈中部〉（嘉縣）布袋小確幸海灘 廢蚵棚殺風景

2017-12-13

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣境內僅布袋鎮有沙灘，布袋遊艇港旁「小確幸海灘」成為國內外遊客踩沙踏浪的私密景點，但長期飄來廢棄蚵棚、保力龍及海洋垃圾堆置滿地，美景配垃圾，飽受詬病；縣府農業處漁業科長張建成昨說，明年度編列清除廢棄蚵棚經費，優先處理。

嘉縣唯一沙灘 美景配垃圾

布袋鎮好美里大片沙灘因距離遙遠且人煙罕至，平時人潮不多，但夕陽景色優美，在地人稱為「小確幸海灘」，從嘉義市前往，繞過海風長堤到達布袋遊艇港的西側，時程只要四十分鐘。

嘉縣體育會獨木舟委員會主委林明傑說，布袋早泳會員、喜愛親水遊憩的民眾在此海泳或玩耍，早泳會員固定維護環境，還主動將廢蚵棚堆高固定，避免散落一地，但廢蚵棚量太大，難以完全清除；一名李姓縣民表示，小確幸海灘「一邊天堂，一邊地獄」，人類利用海洋，卻捨不得處理垃圾，政府或業者應思考改變之道。

農業處︰明年度編經費清理

嘉縣環保局長顏旭明說，若查獲民眾亂倒垃圾，可依廢棄物清理法裁罰，小確幸沙灘位於遊艇港旁，地形凹陷，導致海流會將被颱風吹翻的蚵棚帶進海灘，改善之道必須源頭管理；張建成表示，蚵棚中的保力龍等，有向養殖業者推行替代用浮具，但因成本高，使用尚未普遍。

廢棄蚵棚問題嚴重，布袋第三漁港內長期有蚵棚放置，影響船隻出入，已違反漁港法第十八條規定，在漁港區域內不得採捕或養殖水產動植物，農業處昨派吊車等前往強制拆除；張建成說，在漁港內清查一百五十多組蚵棚，若有養殖牡蠣者會強制拆除，未養殖而暫時放置者，限期一個月內拖離港區，逾期則強制拆除。