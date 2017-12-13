〈中部〉空污嚴重停辦運動會？ 教局：依規辦理

2017-12-13

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市議會日前決議各級中小學不得在空氣污染嚴重季節辦運動會，市議員張廖乃綸在總質詢時詢問市長林佳龍，台中市是否比照辦理？林佳龍表示，台中空氣品質比高雄好，不一定要比照辦理，且台中市已經有相關規定，空氣品質若達紅色等級，學校可以停止戶外活動。

議員要求比照高雄作法

張廖乃綸指出，今年冬季空污明顯嚴重，高雄市議會日前做成決議，要求各級中小學不得在每年十二月至隔年二月空氣污染嚴重季節辦運動會，高雄市政府則表示決定行文各校明令禁止。高雄市的作法是勇於承認空污嚴重，採取重要措施，亡羊補牢，反觀台中市卻讓紫爆日允許國小辦運動會，置學童的健康於不顧。

張廖乃綸進一步表示，十一月廿九日那天，忠明測站測到空氣品質指標值（AQI）大於一五○，已經紫爆，卻有學校照常舉辦運動會，家長憂心忡忡，擔心孩子不知吸進多少致癌物，最近是各級學校辦運動會的旺季，台中是否比照高雄作法？

林佳龍表示，當AQI大於一五○，學校可參考調整戶外課，但基本上，台中市很少AQI大於一五○，市府治本的辦法是減少空污，且台中空氣品質比高雄好，不一定要比照辦理。

空品若紅色等級 停戶外活動

教育局則說明，學校運動會如遇到空污嚴重狀況，目前六都皆依照教育部的緊急應變作業流程規定，即依據環保署空品監測網公布的AQI，採取適當防護措施及懸掛相對應的空品旗，當空品達紅色等級時，即請各學校將體育課、戶外教學或觀摩活動的地點，調整於室內進行或延期辦理。