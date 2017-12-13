〈中部〉夾娃娃機無人商店盛行 議員促加強管理

2017-12-13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市街頭出現許多擺滿夾娃娃機的無人商店，市議員張雅旻、邱素貞、李天生十二日總質詢時把兩台夾娃娃機搬到議場，並表示，機台內商品五花八門，甚至有兒童不宜的商品，且根據台中市警察局統計，因夾娃娃機糾紛報案件數增加，市府必須加強管理，以免產生治安問題。

外縣市查獲爆乳玩偶 恐影響兒童身心

張雅旻指出，廿四小時全年無休的無人商店逐漸盛行，包括夾娃娃機、自助洗衣、自助洗車、加水站等，其中，夾娃娃機因投資門檻低，人人搶當機台主，為了競爭，商品五花八門，台南甚至出現比基尼辣妹坐在機台內和夾客互動，高雄市日前查獲機台內有爆乳性感玩偶、女僕裝、骰盅、點菸器、電子菸等；桃園市有家長陳情，孩子沉迷，將早餐費全花在機台上，餓著肚子上學；夾娃娃機可謂全台淪陷，逼得家長們紛紛要求全面清查校園附近的夾娃娃機台，以免小孩沉迷，誤觸十八禁，影響身心健全發展。

夾娃娃機糾紛 偷竊、破壞案件增多

張雅旻也說，根據調查，台中約有八百五十家夾娃娃機商店，可見無人商機蓬勃。另根據警察局勤務中心統計，去年因為夾娃娃機糾紛報案共十八件，包含被竊六件、被破壞九件、妨礙安寧二件、雙方糾紛一件；今年則有卅二件，包含被竊六件、被破壞十三件、佔用騎樓一件、雙方糾紛十二件。

邱素貞則表示，目前夾娃娃機沒有統籌管理機關，除了涉賭外，似乎無法管，為避免學童流連夾娃娃機店，建議台中市透過自治條例，限制夾娃娃機店與學校距離。

經發局：與權責單位定期聯合稽查

經發局長呂曜志表示，夾娃娃機的營業應符合商業登記或公司法規定，其他有關建築物使用、內容物有否違禁品及學童消費部分，分屬都發局、社會局、警察局及教育局等單位權責，市府會定期聯合稽查，並對商家違法行為進行約束管理。

他也強調，市府相當重視無人商店的分級管理及分工，針對夾娃娃機涉及的內容物及消費者等層面，已邀集相關局處研議具體有效的管理措施。