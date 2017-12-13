〈中部〉率先全國竹山空污來源調查小組 下月啟動

2017-12-13

依空氣污染防制法究責

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮十二日空氣品質呈現「橘色」警訊，是中部各縣市空氣品質最差地區，再度凸顯空污嚴重。竹山鎮公所在鎮代表會提案要求下，將率全台之先成立「竹山鎮空污來源監測調查小組」，預計明年元月開始運作，屆時將成為民眾陳情平台，也能依據空氣污染防制法，溯源究責改善空污。

竹山並非工業鎮，但據環保署空氣品質監測報告，整年空氣品質都很不好，由於地理位置、氣候等因素，除台中火力發電廠、雲林六輕帶來的污染，是否還有其他原因？引發各界關注，地方藍綠陣營打破政黨藩籬，共同正視這項問題，鎮代表日前提案建請公所成立「竹山鎮空污來源監測調查小組」。

負責籌劃「竹山鎮空污來源監測調查小組」的公所清潔隊長陳東睦指出，調查小組成員包括公所及縣府官員、民代與專家學者，原則上，不超過九人，避免人多影響執行效率，且每三個月就空污數值較高的路線、類別、項目等進行交叉比對，以便釐清污染源來自鎮內或鎮外？是否與疏濬揚塵、汽機車排放廢氣、露天燃燒稻草等有關？進而協助揪出污染源。

由官員、民代及專家組成

縣府環保局長方信雄說，中央對空污問題十分重視，他與秘書長洪瑞智昨日出席行政院會議時，中央允諾儘速改善台中火力發電廠污染，立委許淑華爭取在竹山設置的光化學監測站，預計明年五月建置完成，屆時，空污防治工作將更無死角，呼籲民眾遵守空氣污染防制法相關規定，以免受罰。