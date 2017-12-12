〈南部〉照服員不足 培訓學生生力軍

2017-12-12

衛局與3校簽訂合作意向書

〔記者方志賢／高雄報導〕為紓解長期照顧人力不足，高雄市衛生局昨與輔英科技大學等三校簽訂合作意向書，共同培訓長照生力軍，學生在學期間只要修滿一百廿五小時的照服課程，取得照服員資格，就可提早投入長照服務產業工讀。

高雄市老年人口比例十四．○七％，比全國十三．七三％略高，為紓解長照服務員人力不足，衛生局昨與輔英科大、育英醫護專校及高美醫護專校簽訂合作意向書，將結合老人照顧相關學系的學生在學期間修完一百廿五小時的照服課程，讓有打工需求及弱勢學生，取得照服資格後可投入長照服務產業工讀。

取得資格 可提早投入工讀

衛生局長黃志中表示，高雄市約有卅九萬多老年人口，占總人口數的十四．○七％高於全國，以現有的三千六百多名照服員，還缺一千三百多人，衛生局與學校合作後，可推薦學生到優質養護機構工讀，讓學生學以致用，加入長照工作。

高美醫護專校校長陳楷翔說，偏鄉的長照人力需求量大，學生就業市場很熱門，他鼓勵學生先有實務經驗，到養護機構工作再逐步朝居家督導或社工邁進。輔英科大高齡及長照事業系主任程紋貞也說，該系學生是護理、職能、物理治療畢業後再進輔英念二技，結合過去所學再投入長照的比例高達九成。