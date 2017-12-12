〈南部〉澎湖停車收費首日 壅塞市區宛如空城

2017-12-12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨日正式上路的澎湖縣停車收費，首日停車率不到三成，原本壅塞的馬公市交通宛若唱空城計，停車場也一反昔日一位難求的景象，顯得空蕩蕩。但首日也傳出統一超商無法繳費，已緊急協請廠商派員處理。

雖然外界視為吃力不討好，但澎湖縣政府基於使用者付費公平正義原則，仍決定昨日起正式收費，範圍為馬公市區陽明路以南、同和路以西、光復路延伸至三多路止，計二十四條道路、八個停車場、八百八十個停車位；收費時段為十小時（上午九時至下午七時），收費標準為每小時二十元。前三個月七折優惠，預繳再打八折。

澎湖停車收費昨日正式上路，原本週一交通壅塞的馬公市區，意外出現空蕩蕩的情形，而北辰市場、馬公海埔路周遭停車場，停車位原一位難求卻出現不少車位，讓民眾相當驚訝，認為澎湖縣政府「以價制量」的政策奏效，達到當初市區交通淨空、節能減碳目標。

但也有民眾認為縣府在搶錢，正反意見不一，而原本的車流，則都隱身在不用收費的巷弄岔路間，警方也配合收費措施加強取締違規停車。

由於停車收費首日實施，原本規劃各超商都能繳費，但統一超商機器臨時出現狀況，縣府責成委外超商緊急由台北調派人員抵澎搶修，狀況排除前可先前往全家超商或建設處繳交。

另外，預繳費用則在建設處一樓代收，超商不予受理，至於持身心障礙手冊優惠民眾，則統一由社會處造冊送往建設處建檔，進行減免優惠措施。