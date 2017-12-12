〈南部〉路邊停車收費 議員要求引進智慧系統

2017-12-12

高雄軟體園區預計明年初啟用

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨審查交通局預算，議員吳益政認為部分路邊收費員的巡場效率低，他認為停車收費應善用科技，可參考高雄軟體園區的智慧停車收費系統；交通局則表示，明年會先將收費員的PDA，增加通訊傳輸功能。

吳益政以親身經驗為例說，他上午八點半停進高資費停車格，收費員直到九點二十五分才開單，以他離開時計算，約少繳七、八十元。他認為，交通局每年編列的十一億元路邊停車費，其實可以收到十五億元。

吳益政強調，路邊停車收費應善用科技，他並非主張全市路邊停車格都引進智慧停車收費系統，畢竟花費太大，而是希望科技能增加人的工作效率，也鼓勵高雄廠商研發此種新系統。

據了解，高雄軟體園區與宏碁合作的「智慧停車收費計時管理系統」，預計導入五十四格智慧停車格，明年初完工啟用，但造價不便宜，每格停車位就要配備一個攝影鏡頭、一支偵測器，五十四格總共要花四百多萬元。

高雄軟體園區表示，「智慧停車收費計時管理系統」預計明年初啟用，是宏碁結合智慧停車雲端後台，及停車平台服務APP團隊「停車大聲公」，在高軟導入試驗，結合APP即時車位資訊服務、車牌辨識功能，並提供悠遊卡、一卡通等多元支付便利服務，能降低人工開立停車單的成本及錯誤率。

巡場效率低？ 增加通訊傳輸功能

交通局長陳勁甫指出，「智慧停車收費計時管理系統」只是示範性質，高雄市共有三萬六千多個路邊停車格，全部設立經費龐大，況且僱用路邊收費員，也有鼓勵弱勢群族就業的用意。

交通局停管中心代主任許晉嘉說，交通局自有的路邊收費員有三二○人、委外有一二○人，每天的開單標準是五千五百元，超過則有績效獎金，絕大部分都能達標。

許晉嘉強調，目前路邊收費員的手持PDA沒有通訊功能，為了避免巡場密度不夠的問題，明年將把PDA納入通訊傳輸功能，收費員就能即時掌握哪個格位的車輛還沒開單，而不是像現在，只能循固定路線開單。