〈南部〉銅板樂園助弱勢 住宿只要50元

2017-12-12

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市「銅板樂園」成立二手物資公益平台，二年來已陸續送出二萬多件二手衣以及數百件家電用品，最近還規劃出十六間客房，秉持「銅板」精神，每人一晚住宿費只收五十元，為急難及弱勢者提供庇護環境。

國內兒童樂園門票動輒數百元，為讓偏鄉小朋友有個專屬樂園，福爾摩沙反哺基金會三年前在屏東打造「銅板樂園」，規劃有戲水池、水上滾輪及室內遊戲器材、氣墊溜滑梯等，雖稱不上豪華，門票一張只要五十元。

二手平台已送出萬件衣物

園區執行長李文彬表示，為擴大服務弱勢，園區並成立二手物資平台，有需要的民眾可自行到園區挑選，今年光是冰箱、電視就送出了一百多台，衣服已送出上萬件。

設卡通玩偶牆 有需要就拿

此外，銅板樂園圍牆掛滿可愛的卡通玩偶，看到喜歡的，可直接取走，每個月被取走上百個，很快又會補上，取名為「卡通玩偶牆」，李文彬呼籲，「小孩長大後，家裡若有用不著的玩偶，歡迎捐給有需要的家庭。」

李文彬指出，有些弱勢家庭或遇到急難的民眾，暫時需要遮風避雨地方，園區整理出十六間客房，每人一晚只收五十元，因園區每月租金及水電開銷逾十二萬元，均由募款支應，管理人力仰賴愛心志工幫忙維護，能營運至今，實屬不易。