〈南部〉捕蜂捉蛇委外 明年卑南先試辦

2017-12-12

〔記者張存薇／台東報導〕捕蜂捉蛇到底是消防局的業務，還是農業處該負責？雖然中央尚未有定論，不過台東縣政府已預做準備，明年起將試辦卑南鄉捕蜂捉蛇業務委外專業處理。

東縣府爭取到53萬經費

前行政院長林全拍板捕蜂捉蛇業務交回農政單位處理，但行政院長賴清德認為作法不盡周延而喊卡，台東縣議會昨天審查農業處明年度預算時，議員洪宗楷問到台東到底怎麼做，農業處長許瑞貴表示，雖然中央未做最後定論，但今年六月時，秘書長就裁示試辦委外，明年度爭取到五十三萬兩千元，將以卑南鄉為試辦地點，另有四萬元為其他鄉鎮添購相關設備，將先交由消防人員使用。

許瑞貴說明，卑南鄉位在台東市區及鄉鎮之間，兼具人口較密集、山區也有住戶兩種型態，有一定的捕蜂捉蛇業務量，再加上靠近台東市，捉蛇拆蜂窩比較能及時到達，因此先看看卑南鄉試辦效果，後續再討論是否擴大辦理。

須交由專業廠商負責

農業處畜產保育科長饒和奇指出，農政單位人力不足，也沒有經過專業訓練，要執行捕蜂捉蛇業務的確有難度，台東縣一年捕蜂捉蛇業務超過兩千件，以捕蜂一件兩千元、捕蛇一件四千元計算，如果是保育類的蛇則必須交由衛生署血清中心處理或交給農業處野放，農委會規定委外必須由專業受過訓練的公司承接，是否可以順利招標還待觀察。目前台東縣捕蜂捉蛇業務仍由消防局執行。