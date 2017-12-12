〈南部〉偏鄉彈性公車 明年辦試小黃上路

2017-12-12

〔記者劉婉君／台南報導〕公車駕駛人力不足、偏鄉路線離峰時段搭乘人數寥寥無幾，交通局將針對每班平均搭乘人數兩人以下的偏遠地區彈性公車路線，推動「小黃」替代公車的「計程車彈性運輸服務」，預計明年第二季開始，從白河、玉井六條彈性公車路線優先試辦。

依原車班也可預約搭乘

台南市偏遠地區彈性公車假日才開，目前以中型巴士行駛，滿載可容納廿二名乘客，但部分地區離峰時段平均每趟搭載兩人，甚至有空車往返的情形。

乘客不能指定前往地點

以小黃替代公車後，未來將採部分依照原公車班表行駛、部分接受民眾預約搭乘方式提供服務，交通局公共運輸處處長呂獎慧表示，「行駛的路線不變，只是公車換成小黃跑。」

呂獎慧指出，第一階段預計從玉井、白河六條彈性公車路線開始試辦，收費標準比照大台南公車，計程車上將安裝大台南公車收費機，民眾持電子票券搭乘享前八公里免費優惠，預約須兩人才成行，但乘客不能指定前往的地點，須依公車路線到轉運站轉乘其他路線公車或交通工具。

每公里補助計程車25元

至於合作的計程車，每跑一公里，市府將補助廿五元，且自一出車就開始計算，第一階段試辦預計需五百萬元，交通局正向公路總局爭取補助，待經費有著落即可實施，預計明年第二季上路。目前高雄、台中、花蓮都有計程車替代公車的彈性運輸服務。