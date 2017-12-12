〈南部〉台南公車駕駛改每年健檢 增心血管檢查

2017-12-12

每季定期對業者勞檢

〔記者劉婉君／台南報導〕自八月以來，台南市已先後發生四起公車駕駛身體不適導致車禍事故，代理市長李孟諺昨在公共運輸優良駕駛表揚典禮宣布，公車駕駛每三年體檢一次的規定，將調整為每年一次；另率六都之先，明確列入心血管疾病檢查項目，交通局與勞工局也將組成團隊，至少每季定期對公車業者進行勞動檢查。

南市昨表揚十八位公車及計程車優良駕駛、八家績優業者及一位特殊貢獻獎，媒體關注的焦點都放在市府及業者在連續四起公車事故後對駕駛的相關管理。交通局公共運輸處處長呂獎慧強調，明年起將強制要求公車駕駛每年體檢一次，並明訂違反駕駛休假及排班規定時的裁罰標準，客運業者的執行情形將列入評鑑，增加心血管疾病檢查將定額補助。

呂獎慧指出，目前台北市及新北市已將駕駛健檢納入公車評鑑，但未明確要求心血管疾病檢查，桃園、台中與高雄則無相關規定。

李孟諺說，目前公車上雖裝有監視器，可掌握駕駛有無脫班情形，但駕駛精神狀況無法即時監控，民眾若發現駕駛有異狀，可立即反映。

府城客運公司副總經理林隆萬表示，府城客運已增設勞安室，專責控管員工的健康檢查資料，並加強駕駛的保健觀念宣導。

興南客運公司總經理辛耀宏說，除配合政府提高體檢頻率、增加體檢項目，也會嚴格把關駕駛出勤狀況。