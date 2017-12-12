〈南部〉恆春基地噪音擾鄰 氣密窗補助拍板

2017-12-12

立委要求本週展開協調

〔記者陳彥廷／屏東報導〕長年困擾屏東恆春半島的軍方演訓噪音，引發極大民怨，昨天立法院國防委員會到三軍聯訓基地考察，並實地現勘砲著地點，立委莊瑞雄要求軍方本週需與各鄉鎮開會，研商如何以專款施作氣密窗。

恆春半島有三軍聯訓基地和九鵬基地，是國內最重要的重炮及飛彈試射場地，但引發的強大噪音幾乎恆春半島都有所「聞」，其中又以恆春鎮仁壽、山腳及網紗里，以及車城鄉保力村等聚落最為首當其衝，住戶還反映「房子都被震裂！」

立法院國防委員會昨天南下視察，副參謀總長潘進隆及海軍參謀長李宗孝都到場，早上至九鵬基地、下午到三軍聯訓基地實地現勘，立委莊瑞雄肯定國軍堅實戰力，基地已進駐恆春半島五十年，國防部預計斥資十九億元改善現有營舍，也代表未來半世紀的戰力培訓仍以恆春半島為主，國防部更要作好敦親睦鄰，和居民共存共榮。

恆春鎮代會副主席李建華指出，該地區房屋數雖不多，但現階段軍方睦鄰回饋金的分配，對噪音熱區內的居民生活而言卻是相對不平衡，要求軍方以專款專用，先從防制噪音的氣密窗著手。

軍方初估預算3千萬

經初步估算，國防部約將以三千萬元預算為受影響最劇的民宅加裝氣密窗。副參謀總長潘進隆解釋，砲擊的噪音會以火炮彈著區、射擊陣地等，以圓周方式評估噪音熱區易受損害的房屋。

莊瑞雄表示，為民宅加裝氣密窗只是起頭，下一階段工作則是房屋遭震龜裂的修繕或補償，至於九鵬基地附近的道路，也是工作重點，軍方本週必須和地方公所、代表會等磋商，儘快動工。