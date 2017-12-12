〈台北都會〉大彎北段商業宅公聽會砲聲隆 市府堅不退讓

2017-12-12

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今年三月透過稅籍資料在中山區大直大彎北段抓到一六七八戶商業宅，預計今年底將開罰。北市府昨晚在市政府舉辦公聽會，沒想到現場來了約兩百位民眾，更有民眾舉布條抗議。因現場人太多，緊急將會議改到市府十二樓劉銘傳廳大會議室召開。即使議員、民眾砲聲隆隆，市府仍堅持立場，表示年底前將會寄通知書並現勘，若現勘未過仍會開罰。

現場力挺居民訴求的國民黨議員陳義洲、葉林傳、林亭君及陳炳甫在介紹時，民眾歡聲雷動，支持市府開罰的民進黨議員黃向羣慘遭噓爆。

陳義洲表示，這次罰款問題就是不得做住宅使用，但稅捐處還發文要民眾申請住宅稅率，十分惡質，他強調「惡法亦法」，希望民不與官鬥，但還是要求透過都市計畫方式，讓大彎北段住宅區就地合法，才是正本清源的作法。

輪到黃向羣發言時，現場民眾噓聲連連，黃說自己並非未跟市府溝通過，呼籲大家都可以努力爭取到營業登記，強調市府不能叫大家偽造文書，先撐過十二月第一波開罰，否則接下來都發局就可以要求到場現勘，「不要把好意當惡意」。

現場民眾指出，自己是單親媽媽，當年買了大彎北段的房子，怎麼會知道之前的都計公告，直說是市府分工合作趕盡殺絕。曾選入柯市府「發言人團」的文山區萬興里長詹晉鑒則是以律師身分為居民發言，表示市府作法違反信賴保護原則，市府要民眾做商業登記，難道是叫公務員背黑鍋嗎？就算現在不追究，難道可以保證下一任市長還姓「柯」嗎？