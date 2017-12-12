〈台北都會〉罕病童不畏艱難 獲北市國小模範生

2017-12-12

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市一○六學年度第一學期公私立國民小學模範生表揚大會，有罕病兒，也有九十二歲高齡小學生，昨於長安國小舉行，市長柯文哲出席，親自頒獎給一百五十五位模範生代表，期許所有同學可以見賢思齊。

全市共4543位模範生 155人代表受獎

柯文哲致詞表示，本學期共選出四千五百四十三位模範生，再由各校推派一位代表出席受獎，一百五十五人脫穎而出，相當不容易。柯說，得獎的學生，有的來自單親家庭，有的是身障者，能雀屏中選一定有特殊原因，他們盡力做好自己份內的事，可謂他人的表率。

柯說，日本「達人文化」，就是專注把自己崗位上的事做到最好，但台灣社會似乎缺乏這個文化，若人人扮演好自己的角色，國家就會進步。

就讀文山特殊教育學校的小二生黃澄寗，自小罹患罕見疾病「生物素缺乏症」，除了智力不足，聽力、視力受損外，加上肌肉無力，無法自主翻身，睡覺時亦需仰賴呼吸器，另須在外人協助下，以輪椅代步；但她不畏艱難，突破重圍，每日認真做復健，現在已可做步行、爬樓梯等動作，還能獨自坐好約十分鐘。

體貼單親媽 小六李心瑀想當心理師

黃澄寗母親鄭淑娟，也是台灣身心障礙兒童權利推動聯盟志工。她說，澄寗不會說話，還是會用聲音表達情緒，尤其是在疲累的時候會發出「累累累」的聲音，做家長的就會覺得很可愛。

信義國小六年級的李心瑀，來自單親家庭，由媽媽獨力扶養，功課不用大人操心，曾榮獲校內國語演說第一名，媽媽是北市災害應變中心規劃師，每當颱風天到來，往往需要值班，李心瑀亦十分體恤母親工作辛勞。

李心瑀說，未來想當心理師，是因為常看到新聞報導，很多人承受不住生活壓力而選擇輕生，想了解箇中原因，才能伸出援手；平常喜歡閱讀懸疑、推理等書籍，也想過要當偵探。李母李秀宜說，比起一般同齡層，女兒心智早熟，很多事可以一起分享，也會幫忙分擔家務，非常貼心。

失學9旬嬤 張楊緣終身學習好典範

獲獎的同學除了小學生外，也有高齡九十二歲的阿嬤張楊緣，她早年失學，在家人支持下上學識字，她積極進取，勤學奮鬥，是終身學習的典範。