〈台北都會〉雙和灌木種逾25萬株？ 新北議員批浮報

2017-12-12

議會審查景觀處預算

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會昨天審查綠美化環境景觀處預算，議員們砲聲隆隆，批評公園管理權責不清、樹木保護委員會議黑箱作業、遊具維護成效不彰、綠美化預算浮編等；議員們並質疑說，景觀處宣稱今年在中和、永和種樹二十五萬多株，質疑灌水、浮報，連永和區的議員都感受不到。雖然農業局長李玟努力解釋，但議員們仍有許多不滿。

議員：資料給得慢又不夠詳盡

昨天導火線是，多位民進黨籍議員日前要求綠美化環境景觀處提供資料以利預算審查，但景觀處的資料給得慢又不夠詳盡，市議員沈發惠、李坤城、李倩萍等人都提出批評。

李坤城表示，消基會抽查雙北廿八座公園遊具，高達九成三不合格，他要求負責公園遊具維護的景觀處提供資料說明維護情形，要了一個月仍沒下文，他指責既然無法掌握預算運用情形，動議刪除一千萬元；並指蘆洲區尼加拉瓜公園遊具改善後，在消基會的抽查中，缺失反而更多，景觀處也無法說明。

李倩萍：種25萬株樹 民眾卻無感

李倩萍指出，景觀處每年編列一億多元進行花草、喬木、灌木種植、公園維護等，民眾卻無感，從景觀處提供一○三年到一○七年的資料，全市將種植兩千七百多萬棵樹，花費超過五億元，從一○三年到一○五年，市府已在中和、永和栽種一百四十六萬兩千多株，光今年就種了廿五萬餘株灌木，如果真的有種這麼多，民眾怎麼會無感？

景觀處長：數字沒有錯 僅列重要道路

永和區籍的議員，民進黨許昭興、國民黨連斐璠也異口同聲說，永和面積小，根本沒那麼多地方可以種樹，數字很奇怪；會後，記者致電景觀處長謝宏偉，他解釋說，議員誤會了，數字並沒有錯，都通過審計機關稽核，提供的資料只是列舉重要道路，不可能將所有種樹的道路都列出來。