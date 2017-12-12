〈台北都會〉推電商、物流 柯P：讓紙鈔、銅板在北市消失

2017-12-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨上午出席魚類批發市場導入智慧支付啟動記者會，他現場宣示，電子商務和物流現代化是北市府未來兩、三年努力的方向，目標是讓銅板和紙鈔在台北市消失。

柯文哲表示，台北市魚類批發市場目前是全台交易量最大，有一千七百多位承銷人（魚商），每年營業額約卅億元、處理兩萬七千多噸漁獲，過去這些魚商是半夜口袋塞個卅萬現金，或是開支票，但都需要兩、三天時間，經過工作人員整理帳務，「雖然台北市的治安不錯，不過口袋塞卅萬還是怪怪的。」引發現場一陣笑聲。

柯表示，電子支付除了不用帶現金在身上，交易速度也會比現在快，還可以根據金融信用調整額度，以前現金如果帶不夠就沒有辦法交易，現在就可以做必要的調整，另也能蒐集大數據，幫助市府掌握整個產業脈動。

他也說，目前光是環南、果菜和魚市場三個市場改建經費將近兩百億元，硬體改善了，軟體也要跟著進步，不能有個全新的建築，裡面還是像過去一樣髒亂，或是不方便的交易方式，如果魚類批發市場做成功，農產、花卉市場就可以一步一步跟進。

柯最後表示，電子商務和物流現代化是北市府在未來兩、三年要積極做的，目標是在最短時間內，讓銅板、紙鈔從北市消失，電子化做法就是由內而外、由公而私，從北市府有關的四大公司開始，接下來往外部企業推動。