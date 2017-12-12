〈台北都會〉魚市啟動電子支付 魚商交易「卡」方便

2017-12-12

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北魚類批發市場為全國交易量最大，過去以現金或支票支付貨款，行政流程耗時費力，大筆現金也引發安全疑慮。台北漁產公司和永豐銀行合作，經過一年籌劃，率全國之先導入電子支付系統，不但減少收款、核帳及保管現金的大量人力作業成本，承銷人（魚商）也不須半夜攜帶大筆現金出門，降低風險。

北農第一、二果菜批發已開辦

北市府昨舉行全台首座漁產智慧交易平台啟動記者會，市長柯文哲昨出席致詞表示，如果魚類批發市場做成功，農產、花卉等市場就可以一步一步跟進。但台北農產運銷公司昨表示，第一、二果菜批發，已分別使用晶片承銷章及晶片卡，進行電子支付，拍賣員於成交後即在電腦拍賣機上感應、發還、列印交易傳票，承銷人憑證向理貨員提貨，供應代號、承銷代號、品項、重量、價格也上傳電腦主機，不須收取現金；相關報告已交給市場處。如金融業者有更好、透明的系統，北農公司也願進一步參考。

台北魚市批發交易時間凌晨兩點至六點，以往採用現金或支票方式付款，承銷人（魚商）不但要攜帶大筆現金，若臨時有資金需求，也沒有調度管道，同時還須投入大量人力處理收款、核帳及保管現金等行政流程。

台北漁產公司總經理陳志芳表示，過去每完成一筆交易，會拿到一張傳票，當天七點左右，所有拍賣結束後，以人工方式核算傳票、結帳，魚商臨櫃繳納現金，如果用支票付款，則要兩到三個工作天才能完成結帳流程；如果當天漁獲不錯，魚商想多買，也有可能因為現金不夠只好放棄。

免帶現金 承銷人持卡交易

改成電子支付之後，陳志芳說明，每位承銷人會拿到一張「承銷卡」，結合永豐銀行大數據管理分析技術，每一筆交易結束的當下即完成結帳，減少台北漁產帳務管理、額度控管的成本，銀行端也可以根據每位承銷人的信用狀況，提供彈性額度，讓承銷人不用擔心錢帶不夠怎麼辦。

此外，透過卡片進行電子支付，可精準記錄所有議價過程、購買數量、魚種等，未來還會結合門禁卡功能，確保門禁安全。

擬結合台中魚市 同步拍賣

陳志芳指出，台北魚類批發市場承銷人，最遠來自南投、台中、花蓮，未來若能與台中魚市場合作，兩者透過同步拍賣，組成物流網，就不會形成南部漁獲配送到台北，南投的承銷人特地北上選魚，再帶回南投賣的情形，還可增加承銷人採購多樣性，達到穩定物價功能。

台北魚類批發市場理貨場自治會長王志龍表示，經過兩週試營運後，大家都覺得比以前在半夜帶大筆現金出門方便多了，加上還有彈性額度，可根據當天的市場狀況購貨，增加不少便利。