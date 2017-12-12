〈台北都會〉觀光工廠拿補助後退出 新北市府挨批

2017-12-12

議員：市府竟無退場、究責機制

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕新北市政府經濟發展局推動觀光工廠，但有四家業者在去年合約到期後未再提出觀光工廠驗證，市議員李坤城表示，其中有業者在三年內接受市府最高一百五十萬元的補助，如今說「退場就退場」，批評市府缺乏退場和究責機制；經發局長張峯源坦承這部分需要檢討，將加強後續的回饋機制及追蹤。

經發局長坦承檢討 將加強追蹤

新北市從民國一百年起推動產業觀光及擴大地方產業輔導範圍，積極輔導業者申請經營觀光工廠，邀請專家就產品特色、方向等提出審查及建議，通過後簽約認證，一期三年，在三年期間，經發局提供硬體設備等改善經費補助，每家最高補助一百五十萬元。

議會昨天審查經濟發展局預算，李坤城質疑說，新北市已輔導廿八家觀光工廠成立，去年合約到期後有四家退出，包括淡水登峰魚丸博物館、三峽農特產文化館、幾分甜幸福城堡、伊薇特冰淇淋夢工廠，業者拿了市府補助款後，說退出就退出，市府怎能沒有退場或究責機制？

張峯源表示，伊薇特冰淇淋夢工廠在三年內獲得一百五十萬元補助，其他三家也有部分款項補助，淡水登峰魚丸博物館因本業生意好，不想將人力配置到觀光工廠；三峽農特產文化館是內部經營考量，轉向農業單位申請經費；幾分甜幸福城堡是內部經營問題；伊薇特是接手的第二代與父親經營理念不同。

張峯源說，未來對於輔導成立的觀光工廠，在吸引人潮、增加在地就業機會、經營面的擴充等回饋機制，市府會檢改討善。

記者透過經發局連繫四家業者，都無具體回覆，幾分甜表示需向主管請示，無法回答；登峰魚丸不願受訪；三峽農特產文化館及伊薇特表示無法回覆。