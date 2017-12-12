〈北部〉瑞穗金牌咖啡 不輸國外精品豆

2017-12-12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣首屆咖啡評鑑結果出爐，由瑞穗鄉舞鶴「公主咖啡」陳韻庭勇奪金牌，陳韻庭夫家家族的祖父母，日治時代就已種植咖啡，家中後院還保有一百歲的阿拉比卡咖啡樹。陳韻庭說，舞鶴咖啡的品質不輸給國外精品豆，這次的金牌豆是以「日曬」處理，比水洗豆多了活潑的果香！

丈夫廖英旭是舞鶴茶園第二代，陳韻庭夫妻倆二十多年前為了照顧年邁的爸媽，回到故鄉接下茶園不久，行政院水土保持局舉辦「舞鶴公主」選拔，外型亮眼的陳韻庭還奪得桂冠。

曾在美國取得行銷碩士學位，陳韻庭十年前看見咖啡產業興起，開始學種咖啡。陳韻庭說，種源是自家後院幾棵百歲的阿拉比卡咖啡樹，是由阿嬤廖蘇無影栽種，是當年日本人國田正二呈獻給日本天皇喝的頂級咖啡，品種是「鐵比卡」，口感有回甘、甜味等豐富層次。

陳韻庭說，她去阿里山、南投等各產區觀摩，發現咖啡櫻桃採收後的處理過程，才是影響香氣的關鍵，本次評鑑金牌豆以「無氧發酵」技術製作，二天後打開，釀葡萄酒味、又像龍眼乾的甜香撲鼻而來，風味突出，再經電腦挑豆，從十二公斤生豆精挑出二公斤參賽，得來不易。

陳韻庭認為，台灣人工貴、負責手工採收的工人日薪一千二百元，七公斤的咖啡櫻桃處理後只剩一公斤生豆，品質好價格就高，自然不能跟巴西、越南的低價商業豆比較。她認為，舞鶴傳統是種茶葉，但現在中國把台灣茶葉的加工技術都學去，剩下咖啡技術仍領先，台灣與牙買加藍山、夏威夷同樣是「世界上最適合咖啡」的緯度，因此台灣咖啡「要跟國際頂級的豆子比」，品質才能提高。