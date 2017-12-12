〈北部〉內灣觀光人數降 比去年同期少50萬

2017-12-12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣內灣風景區今年元月到十月的累積遊客人次和去年同期相比，少了約五十萬人次，部分地方商家對此感到憂心；縣府回應，大環境不景氣影響觀光業，而且近幾年內灣周邊景點變多，多少稀釋了原本密集的觀光人潮，但這些遊客其實都還是在新竹縣內玩。

「人氣減不多，但買氣確實是有衰退！」內灣形象商圈發展協會理事長溫仁義分析，以內灣老街為核心的風景區腹地其實不大，只要天氣好，老街、吊橋上幾乎滿滿都是人，但現在遊客的消費金額普遍縮水，不少商家獲利受到影響。

網友根據新竹縣政府公布的觀光遊憩區遊客人次統計表，發現內灣風景區今年元月到十月的累積遊客人次約有二○六萬人次，雖然是縣內所有遊憩區之冠，但和去年同期的二五六萬人次，感覺地方商家生意差很多，也擔心這個號稱新竹縣人氣最旺的風景區，很快就會沒落。

新竹縣政府表示，近幾年大環境不景氣，觀光產業間接受影響，但內灣風景區每年約二五○萬旅遊人次其實相當多，也因此導致塞車、停車、服務品質下降等問題，縣府除了輔導店家提升服務品質，也辦理螢火蟲節、溫泉季等相關活動來吸引遊客。

支線景點多 稀釋人潮

縣府也認為，近幾年來交通部觀光局補助推動「一線九驛、台灣漫畫夢工場」計畫，讓整個內灣支線的景點變得更多更好玩，加上中央力推的「浪漫台三線」政策也吸引不少遊客停留在台三線沿線景點，這些多少稀釋了原本集中在內灣的觀光人潮，但這些遊客其實都還是在新竹縣內玩，整體觀光人氣並未明顯下降。

新竹縣議員張志弘說，解決內灣假日塞車的問題是當務之急，縣府已向交通部公路總局爭取，補助台六十八線快速公路延伸至尖石鄉作為內灣外環道，他會持續追蹤這個案子。