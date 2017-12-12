〈北部〉飼主入獄 38隻高山犬餓到狗咬狗

2017-12-12

動保處介入 7個月至少花了30萬

〔記者陳昀／桃園報導〕平鎮區一處私人狗場的呂姓飼主於四月間入獄，留下卅八隻高山犬（大型台灣土狗）乏人照顧，一度曾餓到「狗咬狗」，市府動物保護處五月間接獲通報介入安置；桃園市推廣動物保護協會發現，市府七個月來至少花費卅萬元照顧犬隻，卻一張罰單都沒開出，質疑動保處淪為散財童子。

動物保護處長陳英豪對此表示，呂姓飼主直到本月初才出獄，因開罰必須保留「陳述」時間，絕非行政怠惰，也呼籲推廣動物保護協會能提供更多飼主不當飼養的證據，讓動保處能依法嚴懲、「一隻一罰」，初估會罰到上百萬元，且一週內會做出結論。

桃園市推廣動物保護協會指出，協會人員於五月十八日在平鎮發現這處違規高山犬繁殖場，且呂姓飼主入獄後，家屬因害怕大型犬而無力處理，有一餐沒一餐的犬隻，一度餓到「狗咬狗」，養殖場角落還有不明動物的頭骨，種種跡象顯示，飼主不當飼養造成動物傷亡，這些狗不但一隻比一隻瘦，還染有皮膚病、長膿等，更遑論施打疫苗、植入晶片等。

動保協會批飼主違法 市府未開罰

協會指出，飼主明顯違反「動物保護法」、「動物傳染病防治條例」，而這七個月來市府出錢出力，幫不肖飼主餵養犬隻善後，期間開銷至少卅萬元，卻由納稅人買單，至今沒開出半張罰單，這似乎是在告訴社會大眾，政府會收拾爛攤子，擔心會有更多不肖業者或飼主仿效。

動保處：已釐清相關事證 將嚴懲

陳英豪表示，動保處早已立即徹查、蒐證，因涉及許多違法事項、案情複雜耗時，已逐一釐清相關事證，並依行政程序處理中，而現場的動物頭骨，經送檢後，確認不是犬類，動保處會依法嚴懲，讓飼主負起該盡的責任，一週內會做出結論。

陳英豪說，此案因新屋收容所沒有空間收容大型犬隻，因此採原地安置，除了餵食，也為犬隻施打疫苗與植入晶片，另將病犬送醫、進行絕育等，同時也在飼主家人同意下，陸續轉介、送養犬隻，目前僅存十四隻尚待認養，所有犬隻都獲得妥善照顧，並均恢復健康。