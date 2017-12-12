〈北部〉新生兒數下探 宜縣今年恐創新低

2017-12-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕少子化問題益趨嚴重！宜蘭縣出生人口數，民國一○四年僅三四三七人創下廿年新低；但根據縣府民政處資料，今年一月到十一月，全縣僅三○六六名新生兒，十二月若無大幅增加，宜蘭縣出生數恐再創歷年新低紀錄；縣府表示，年輕人晚婚、經濟問題，都是造成生育率下降原因。

根據縣府統計資料，宜蘭縣出生人口數在八十二年達高峰，當年度新生兒近八千人，之後一路下跌，一○四年僅剩三四三七人，平均每月出生約二八六人，近幾年也多在三千五百人左右徘徊，少子化問題相當嚴重，一直無回升趨勢。

縣府與鄉鎮市公所雖推出生育補助津貼，希望鼓勵生產，但並無實質效果；縣府統計，今年一月至十一月，宜蘭僅有三○六六名新生兒，每月平均只有二七八名，若十二月份出生數未超過三七一人，今年會再創歷年新低，以月平均數來看，機會相當高。

宜蘭縣政府社會處表示，新生兒出生數下降，經濟因素是主要原因，夫妻會擔心薪資收入無法負擔育兒費用，生育意願就會降低，年輕人未婚及晚婚，也是生育率下降原因。結婚滿兩年的鍾姓民眾坦言，小孩的保母費、育兒費及未來學費都是大開銷，現在的薪水根本負擔不起養兒費用，不如維持兩人世界就好。

除了經濟因素，佛光大學公共事務學系副教授許文傑認為，雪隧通車後，加速宜蘭人口外移，年輕人往台北求學、工作，婚後則在外地設籍，就會間接影響宜蘭出生人口數，台北、宜蘭薪資水準差距大，在台北磁吸效應下，縣府勢必要增加青年返鄉誘因，例如改善就業及創業環境，廣設公托、育兒設施，才有機會讓年輕人留下扎根。