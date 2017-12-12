〈北部〉首輛國產化自駕車 明年4月農博試乘

2017-12-12

市府、美商、智慧運輸協會 簽MOU

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市政府昨與美國科技廠商LINKAY Technologies、社團法人中華智慧運輸協會簽署三方合作意向書（MOU），宣告第一輛國產化「自動駕駛電動車」計畫啟動，將於明年四月在桃園農業博覽會發表成果「試運行」，讓民眾搭乘體驗。

經濟發展局產業發展科長簡偉崙表示，這次的合作由美商LINKAY提供AI（人工智能）技術，中華智慧運輸協會媒合本土電動車製造商製造車體，共同打造一輛可搭載十二人的自動駕駛小巴士，將在桃園農博讓民眾試乘體驗。

LINKAY Technologies執行長Lincoln Satkunarajah表示，該公司成立於二○一○年，核心產品為AI開發，不同於其他自動駕駛車廠商，LINKAY的商業模式是與不同的汽車製造商合作，將既有的車輛改造為自動駕駛車輛，合作彈性更高。

自製率達50％以上 國內首度打造

簡偉崙說，目前台灣市面上的自駕車多從美國、法國直接進口，這次將首度打造國產自製率達五十％以上的自駕車，可望透過合作提升台灣的產業競爭力，為國內業者開創新局，能進一步出口海外。

市府秘書長李憲明昨天代表市府簽約表示，LINKAY明年一月將在青埔特區成立辦公室，支援這項自駕車國產化計畫，市府也計畫在「虎頭山物聯網創新基地」建立自駕車測試平台，提供相關零組件、AI等廠商進行技術測試、驗證。

李憲明說，台灣有逾四十％汽車零組件廠商位於桃園，希望透過這次的合作，將自駕車的研發、生產、營運鏈留在桃園，市府也會持續協助媒合國內業者，希望能將台灣的汽車零組件業，推向無人自駕電動巴士的供應鏈。