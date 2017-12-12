〈中部〉高美濕地指示牌 議員促設雙語

2017-12-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕高美濕地觀光魅力無窮，外籍旅客日增，市議員楊典忠等人昨質詢說，指示牌、化妝室、管制區公告等只有中文、沒有英文，外國旅客看不懂，建國市場、元保宮介紹也無英文；市長林佳龍表示，規劃提升國際交流組織層級，加強雙語化。

楊典忠表示，經常看到幾位老外圍著高美濕地導覽指示牌看，文字只有中文、沒有外文，臨時性的廁所，也只寫了「化妝室」三個字，其他連濕地分區管制公告、動植物介紹、潮汐表等，也都沒有「英文」或「日文」。

建國市場、元保宮 也無外文介紹

市議員鄭功進說，建國市場一整年都喊著要朝向「國際級觀光市場」發展，卻只有簡單的分區英語指標，其他雙語說明都沒有完備；賴佳微議員也說，二百多年歷史的元保宮也沒有雙語指標、介紹，外國遊客看不懂。

議員指出，觀光景點的公共設施都應該加強雙語，甚至是中、英、日、韓四語的指示牌設置，讓台中市真正成為國際級大都市。市府也應該規劃兼具城市意象、地方特色的觀光指標，提升台中城市的國際化。

林佳龍︰將改善並加強行銷

林佳龍回應，台中已是全台人口第二大城市及國際化都市，去年台中住宿的國際旅客超過二百萬人，有必要在國際觀光客常造訪的場所，至少設置英文說明資訊，會先由個別景點的委員會檢視，並強化觀光入口網站，或結合民間資源發展APP即時三方翻譯。

林市長強調，像熱門景點的高美濕地，日本旅行社特別推薦，除英文外，日文也是推動重點，才能做好對接工作；而在組織改造的層次上，市府也規劃提升國際交流單位的組織層級，以強化及提升國外旅客來台中旅遊的友善環境。

經發局長呂曜志表示，建國市場明年拚四星級，市府會努力，但名稱是否要改為國際觀光市場，因為大家都習慣現在的名稱，主體還是會叫建國市場，但國際的概念，可以運用在相關刊物、APP的行銷推廣上。