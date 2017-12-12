〈中部〉複刻獵首笛 賽德克族重現英勇榮耀

2017-12-12

〔記者佟振國／仁愛報導〕賽德克族原住民早期有獵人頭的習俗，甚至還有獵過首級的男子才能配戴的「獵首笛」，但日治時期嚴格禁止獵首文化後，這項獨特樂器也隨之失傳，仁愛鄉廬山部落青年則是透過田野調查取得的圖片與耆老訪談，製作複刻版「獵首笛」，雖然獵首出草的文化已不存在，但「獵首笛」所呈現英勇、榮耀的象徵，將永遠留傳。

一般民眾熟知的賽德克族傳統樂器不外乎是口簧琴及木琴，其實還有一種神秘的樂器「獵首笛」，它已經在部落失傳了近百年，甚至連不少老一輩的族人也沒聽過，仁愛鄉廬山部落的族人在從事田野調查的過程中，發現早期有「獵首笛」這種樂器，可能因為日治時期嚴格禁止獵首文化後也跟著消失。

廬山社區發展協會總幹事張鈞凱表示，翻閱以前的舊照片，曾發現照片中的人物握有一件他從來沒看過的器具，後來調查與詢問之後才知道是「獵首笛」，長約卅公分，用途是出草獵人頭之後，藉由吹笛聲，引領、撫慰、召回被獵者的靈魂，過去只有獵過首級的男子才能配戴，象徵男子已經成年，也可以紋面。

目前部落青年也根據相關文獻資料，以竹子自製「獵首笛」，盡量拼湊出完整的原貌，讓消失的傳統樂器能再度於部落流傳，雖然獵首出草的文化已不存在，但「獵首笛」所呈現英勇、榮耀象徵，族人希望將它保存下來。