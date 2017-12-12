〈中部〉新約禁照明 鳶峰旅客中心將招標

2017-12-12

19時到翌日清晨6時不准開燈

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府管理的仁愛鄉鳶峰旅客中心，委外經營合約年底到期，將重新招標，由於縣府已在鳶峰爭取設立「合歡山國際暗空公園」，因此新契約規定廠商須提供星空保護措施，夜間七時到翌日清晨六時禁止提供一切照明設施，也不能在觀星平台新設有礙觀星的人工設施。

南投縣府承租南投林管處土地，在合歡山鳶峰施設鳶峰旅客服務中心，面積○．五一公頃，包含建物、停車場、公廁和步道等，縣府採委外經營，委外廠商的五年合約將在本月三十一日到期，明年起將再招標委外廠商，原來新約從明年元旦開始共有四年的經營期，若考核成績良好可再續約兩年。

委外經營合約明年4月1日起

由於來不及在明年元旦前完成招標，且換新廠商也無法馬上辦理雪季的遊客車輛加掛雪鏈服務，因此縣府昨在縣務會議中決定，新合約延後到四月一日開始，到民國一一一年三月三十一日止共四年。

合歡山鳶峰旅客服務中心，一直是天文愛好者的觀星熱門地點，縣府也爭取在鳶峰設立「合歡山國際暗空公園」，縣府在新約中有特別的星空保護措施之要求，即廠商在夜間七時到翌日清晨六時，禁止提供一切照明設施，但為了夜間的遊客安全，廠商須在停車場和步道設置警示標語，告知遊客夜間無照明設備，應注意自身安全。

合約中也要求廠商不得未經機關同意，即在平台施設任何有礙觀星的人工擺設；廠商投保公共意外責任險也應包含夜間時段，並考量夜間觀星遊客的安全，廠商可在停車場設夜間功能攝影機。

縣府觀光處表示，鳶峰遊客中心的廠商能有收入的就是，雪季為遊客加裝汽車雪鏈及非雪季提供攤商賣農特產品，停車場則不能收費。由於有遊客批評過該服務中心的廁所不夠乾淨，因此未來新廠商要接受每年考核，考核成績良好的話可再續約兩年。