〈中部〉照服員培訓先繳萬元 報名人數少

2017-12-12

〔記者詹士弘／雲林報導〕長照2.0政策已經上路，雲林縣今年照顧服務員人力需求為九三五人，但目前只有四一○人，人力嚴重短絀。照服員培訓工作今年中由社政單位移交勞工局，因勞動部規定參訓員得收上萬元全額費用後才能受訓，導致報名人數寥寥可數，人力缺口恐擴大。

弱勢民眾籌不出學費

雲林縣長照人力嚴重缺乏，光今年人力缺額就超過五百人。今年六月照服員培訓主管機關由社政單位改為勞工處，社會處主辦培訓報名費低、補助多；勞工處主辦則要繳交上萬元費用才能上課，讓培訓者望之卻步，今年勞工處開辦的名額各卅人的兩個專班，參與培訓只有十五人與七人。

勞工處長張世忠表示，兩場培訓班師資費用逾十五萬元，但辦理單位只收到勞委會十四萬元及七萬多元補助，根本虧錢，會有這樣的結果，係因但勞委會核算補助經費卻係以參訓人數乘以個人練費用的單價，未考量到整體訓練成本所致。

張世忠指出，過去社會處為主辦單位時，參訓人只要繳交六百七十元至一千元的報名費即可參加培訓，但勞委會卻要求參訓人先收全額費用，考核通過後再依身分別退費，一般民眾可退費八成，中低收入戶全額退款，但多數弱勢民眾連一萬元學費都籌不出來，根本跨不過報名門檻。

勞動力發展署 將另案檢討

張世忠說，全國廿縣市今年只有六個縣市辦理照服員培訓班，雲林長照需求大，如不修改計畫補助規定，在誘因不足下，不僅沒人報名，連訓練單位都興趣缺缺，恐造成惡性循環，讓照服員人力缺口加大，已請勞動部全額補助訓練單位開班支出，降低參訓人保證金，免費參訓；勞動力發展署則回應，將另案檢討。