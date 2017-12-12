〈中部〉埔里中山路一段 明年元旦起停車收費

2017-12-12

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮公所為改善地理中心碑周邊停車亂象，去年將國立埔里高工旁的中山路一段劃設路邊停車格，將於明年元旦起正式收費，雖然僅有五個大型車及十八個小型車停車格，卻是縣內第一個路邊停車收費的路段。

有鑑於埔里鎮知名景點地理中心碑周邊停車空間不足，假日尖峰時段，附近中山路一段常出現遊覽車違規併排情形，影響交通順暢與行車安全，公所前年底將緊鄰埔里高工圍牆的中山路一段規劃人行道及停車格，校方以維護校產與學生上下學安全拒絕，雙方因此互槓，經教育部國教署、縣府協調，停車格才順利劃設。

路旁停車格完工後並未立即使用，遭私人車輛或民營客運公車長時間佔用，無法發揮供公眾使用目的而遭詬病，公所決定依南投縣公共停車場收費自治條例訂定管理辦法，報請縣府於明年元旦起正式收費。

公所農經觀光課表示，基於埔里高工學生上下學安全，特定時段的學生專車可免收費，近期會與校方進行聯繫協調。

至於路邊停車收費路段規劃五個大型車及十八個小型車停車格，收費採最低標準，收費時段週一至週日上午八時卅分至下午五時卅分，前一小時小型車廿元、大型車四十元，逾一小時又未滿卅分鐘以卅分鐘計算，逾卅分鐘以一小時計算收費。

因停車格少，公所未辦理民眾至超商繳納停車費，採管理人員人工開單繳費，每次先收一小時停車費，超時則依收費標準加收，但若停放隔日，民眾取車時無管理員在場，則必須於上班時間至公所繳費，或採郵寄繳納，讓民眾認為不便民，若停車後十五日未繳費，仍會被依法催繳。