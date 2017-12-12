〈中部〉北斗鎮代會明年運作經費 公所不編列

2017-12-12

出國考察、為民服務都沒錢

〔記者陳冠備／彰化報導〕明年不能「出國考察」啦！彰化縣北斗鎮公所編列明年預算時，未將鎮民代表出國考察等費用編列，引起代表們不滿，昨天由鎮代表會主席王錫瑩等人召開記者會，抨擊公所違反預算編列法則。北斗鎮長楊麗香表示，明年度因財源不足，盼請代表們少點吃喝玩樂費用，等補助到位後，就會加以編列。

北斗鎮代表會主席王錫瑩昨日會同副主席陳樹與劉震東、陳國展、劉國卿、王東魚、易世朋代表們一同出席記者會，指控公所未依規定，編列鎮民代表會運作經費二二九萬元，此經費包括代表出國考察以及為民服務等費用在內。

代表指控公所藐視審議權

除此之外，代表們也指控北斗鎮公所拆光復路宿舍與網球場、編列大菜市場整修等經費，都未經代表會審議通過就執行，現在又排除代表會運作費，顯然藐視代表會的審議權與監督權。

陳國展指出，北斗鎮公所屢次將國防部敦親睦鄰費拿去做紀念品，並發放給鄰近外鄉鎮使用，簡直浪費公帑，另外所方只想興建全新幼兒園，卻未考量少子化現象，以大新國小閒置教室整修為主。

劉國卿說，所方大動作砍除代表會二二九萬元運作費，是史上首見，恐將造成代表會運作癱瘓，希望雙方不要對立，好好溝通才好，也盼鎮民一起站出來討公道。

鎮長︰盼鎮代少玩樂體時艱

針對代表們的反彈，北斗鎮長楊麗香表示，明年度所方將執行興建新行政大樓六千多萬元工程款，另外為鼓勵鎮民增產報國，生育補助提高一胎一萬，敬老津貼補助也增至五百萬元與幼兒園興建等約九千萬元預算，為此這些建設，她也把自己的特別費都被刪除，因此希望代表們少點吃喝玩樂，一起共體時艱，把經費花在公共建設，為鎮民福利著想。

楊麗香也說，公所方面渴望與代表會再次溝通，若是上級補助到位後，可能會追加代表會運作費。