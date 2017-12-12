〈中部〉民進黨嘉縣長初選 張明達、翁章梁對決

2017-12-12

張誓師大會 喊話勸退翁

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕下屆嘉義縣長選舉民進黨初選，縣議會議長張明達昨在創新學院舉行參選誓師大會，原浮上檯面的副縣長吳芳銘、太保市長黃榮利都宣布退出並轉而挺張，黃更向已表態爭取提名為縣長候選人的前農委會副主委翁章梁喊話勸退，張明達演說時也呼籲總統兼黨主席蔡英文繼續延攬翁章梁到中央服務，翁章梁透過幕僚回應媒體訪問時重申參選到底決心，雙雄之爭成定局。

張明達參選誓師大會獲縣長張花冠出席力挺，張花冠推崇張明達從番路鄉農會理事長、鄉民代表會主席、鄉長、副議長到議長，三十年從政經驗，對地方事務熟稔，政通人和的處世態度更是其優勢。

張明達表示，前縣長陳明文到張花冠執政加起來十六年，就算期間有八年是國民黨籍前總統馬英九執政，因縣民夠團結，所以推動政策很順利，鄉親很簡單就能感覺到進步、幸福，未來需要一個像他一樣有能力協調各種衝突，讓大家團結向前的人當縣長，他自信能延續張花冠「嘉義新時代」政策，期待這是一場公平正面的初選，呼籲支持者不可以攻擊對手，要打一場乾淨初選。

翁陣營：堅持參選到底

翁章梁陣營強調，政黨有政黨的提名制度，所有參選人都是可敬的對手，未來都是要攜手合作的夥伴，每個從政者都有他想要去完成的使命，真正對手永遠是自己，翁章梁奉獻服務的參選初衷不曾變過，堅持完成民主初選機制，參選到底。

國民黨強調不會缺席

國民黨嘉縣黨部主委王啓澧說，明年底縣長選戰，國民黨不會缺席，而且還是個可以帶動鄉鎮市長、議員、代表與村里長選舉的強而有力人選。