〈中部〉固定污染源許可證 雲林縣府：展延二年為限

2017-12-12

空污法翻修 中央擬改3至5年

〔記者詹士弘／雲林報導〕空污法將大翻修，中央擬將固定污染源操作許可證年限延長申請為每三至五年，但地方、學者不同調。雲林環保局認為重大污染源許可證展延應以二年為期限，並回歸地方審核；學者也認為三年時間太長，改善污染恐遙遙無期。

環保署提出申請延長固定污染源許可證期限，由過去的五年內改為三到五年，並規劃將空污基金中隨油徵收空污費的兩成，提撥給地方政府自主運用。

環局：應回歸地方審核

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，雲林因空污嚴重，針對固定污染源許可證展延，由原本的五年縮短為兩年檢討一次，也收到預期的效果。每個地區污染特性不同，政府應有不同的管制作為與標準，重大污染源許可證展延建議應以二年為期限，回歸地方審核，並增加授權，地方才有管理污染的政策工具。

針對中央建議核撥移動污染源空污費給地方，張喬維表示歡迎，縣府若獲補助，可將經費用來推動固定污染源燃料替代、加速柴油車汰換或加裝濾煙器、汰換二行程機車、改善濁水溪及裸露地揚塵、推動農業廢棄物現地堆肥或集中處理，減少露天燃燒。

環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安則認為，空污法修正，應落實「污染總量管制」，中央應抓大方向，針對跨縣市污染問題積極介入，地方政府針對不能一體適用的污染問題，因地置宜，予以排除。

學者：時間太長 難改善污染

針對中央希望許可證展延期限改為三年以上，陳泰安直言「沒有什麼道理」，他認為兩年是合適的時間，這是政府的「政策工具」，透過期限的要求，廠商會適時調整防制做法，如果時間太長，污染改善恐遙遙無期。