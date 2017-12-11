〈南部〉高捷冬季免費搭乘 首週結算尖峰增2成3

2017-12-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運冬季免費第一週結算，尖峰運量增加廿三％，並帶動日均運量成長十一％，輕軌部分更回溫達卅六％；十二月還有大氣球遊行、耶誕節、跨年等指標活動，高捷樂觀看待整體運量將持續往上攀升。

本月有多項大型活動 運量將攀升

為保護民眾健康、減少汽機車等移動型空氣污染源，高雄市府推出冬季大眾運輸免費措施，十二月一日至明年二月廿八日，輕軌、市區公車、公路客運全面免費，捷運則是平日上下班尖峰時段免費。

高捷統計，冬季免費首日（十二月一日星期五）尖峰運量，比先前正常收費時增加十一％，十二月四日第一個星期一的尖峰運量，成長幅度比首日倍增、達廿一％，而第一週（五個平日）的尖峰平均運量再往上升、達廿三．三％。

此外，第一週五個平日平均運量為十六萬○七八四人次，兩個假日平均運量為廿一萬一六九九人次，七天平均十八萬六二四一人次，比十一月全月日均運量十六萬七二五三多出一萬八九八八人次、增幅十一％。

高捷分析，免費措施對運量有一定效益，加上搭乘大眾運輸避免接觸空污、同時減少汽機車污染的環保觀念，多少提升民眾搭乘意願，除尖峰時刻運量增加，其他時段也有幫助。

輕軌日均運量 較上月增3成6

至於全時段免費的高雄輕軌，冬季 免費第一週日均運量為八七六八人次，比十一月收費時的日均運量六四三一人次增加幅度達卅六％，逐漸回到先前水平（平日七千至八千餘、假日約一萬二）。

高捷指出，十二月中旬起陸續有大氣球遊行、耶誕節系列活動及跨年，人潮搭配免費措施，預期捷運、輕軌運量成長幅度會再往上攀升。