〈南部〉《女兒不像他！》悲情男疑戴綠帽 還得付生活費

2017-12-11

〔記者李立法／屏東報導〕王男與沈女離婚後協議將兩名雙胞胎女兒監護權歸女方，並每月支付一萬六千元給沈女，王男卻發現女兒長大後越來越不像他，要求鑑定血緣遭拒，憤而對沈女提出妨害家庭及偽造文書告訴，均因逾追訴期敗訴，轉而提起離婚協議無效之訴，但法官認為協議書載明一萬六千元是「生活費」，非子女「扶養費」，判王男敗訴，應履行協議，全案可上訴。

法界人士建議，簽定離婚協議書前應請教專業，否則可能發生類似王男的「悲情」下場，疑戴了綠帽還得幫小王養老婆及孩子，黑紙白字，就算法官想同情也幫不了忙。

王男於離婚後發現沈女與一名余姓男子走得很近甚至同居，還發現逐漸長大的女兒長相根本不像他，去年於是要求鑑定血緣，結果遭沈女及女兒的反對，王男因而認定扶養多年的女兒，應是沈女和他離婚前外遇所生。

逾追訴期 告前妻不起訴

不甘長期受欺瞞的王男遂對沈女及余男提起妨害家庭告訴，並以沈婦將外遇生下的女兒登記為婚生子女為由，另提告偽造文書，但兩案均已逾十年法定追訴期，均為不起訴處分。

王男不願再支付沈婦每月一萬六千元費用，於是提起離婚協議無效之訴，但法官認為兩人離婚協議書清楚寫明該筆費用是給付沈女的「生活費」，非子女「扶養費」，於是駁回王男請求。