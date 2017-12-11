〈南部〉猴祭夜宿林道 卑南少年摸黑試膽

2017-12-11

原民歲時祭儀登場 猴祭打頭陣

〔記者陳賢義／台東報導〕歲末年終，台東卑南族歲時祭儀接力登場，知本卡大地布少年在經由「拉罕（司祭長）」祈福、講述部落文史及精神訓勉後，八日整裝挺進知本林道紮營地夜宿，前晚震撼教育「試膽」登場，深夜十點單人徒步摸黑行進三百公尺，途中狀況四起，有小朋友嚇得嚎啕大哭，但也有人老神在在；就讀小學三級的皓倫說，狀況都是哥哥們裝神弄鬼，沒什麼好害怕，通過這關才能成為剽悍的勇士，昨天早上凱旋下山。

通過這關 才能成為剽悍勇士

年祭接力登場，少年猴祭「沒在怕的」打頭陣，「Dakuvakuvan（少年）」隨著部落耆老、中壯年族人和青年會前往傳統領域認識野生植物及採集，學習設置陷阱、射猴、採擷野菜等技巧，重頭戲前晚十點登場，哥哥們勤前教育說鬼故事，有小朋友立馬變臉，甚至摀起耳朵哭了起來，大伙忙安撫，鼓勵未來要成為卑南勇士就得通過這一關，淚眼婆娑的小朋友擦乾眼淚，硬著頭皮的排排站，等待哥哥叫喚旋即往前衝。

猴祭是卡大地布部落歲時祭儀之首，猴祭完成後，其他祭典才可以展開。「瑪琺琉」家族「拉罕」林文祥說，猴祭結束後，最能體現卑南族勇士剽悍精神及展現狩獵技藝的大獵祭跟隨登場。

獵人分組僅攜帶少許白米和鹽入山，獵得的動物不能獨享，全都交由「法力勝（準青年）」剖肚清洗，再由長老以古法燻烤，和族人享用，並撫慰今年度喪家的失親哀痛。

最終的除喪祭，拉罕會跟著祭師和長老引領青年會挨家挨戶除喪，完成所有儀式，喪家就可參與部落歡樂慶典，深具文化內涵。