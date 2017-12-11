〈南部〉暌違30年 屏東玉環教堂赴萬金朝聖

2017-12-11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕萬金聖母聖殿每年十二月的第二個週日都會舉行聖母遶境遊行，昨天舉辦開教一五六週年主保堂慶活動，吸引來自全台各地教友參與，其中今年四月重新啟用的新埤玉環教堂，也在暌違三十年後，首度組團參與遊行。

聖母遶境遊行 5千人參與

昨天下午一點三十分，聖母轎遶境活動正式啟動，來自全台各地的遊行隊伍綿延達數公里，超過五千人參加，遊行路線行經萬金、赤山兩村共二十公里，沿途熱情民眾放鞭炮迎接，玉環天主堂共有八十人組團朝聖。

玉環天主堂 4月重新啟用

玉環天主堂在五十二年前由德國人愛心捐款、大陳義胞和馬卡道族合力興建，後來因人口外移荒廢多年，縣府經過文資審議，將玉環天主堂登錄為歷史建築並完成修復，四月重新啟用典禮，這次萬金年度遊行，玉環教堂跨族群教友特別帶著穿著地方文化服飾的聖母像參與遊行。

縣府文化處長吳錦發指出，數十年前沿山公路旁的教堂皆會群聚參與朝聖，這次玉環教會遊行就像是恢復舊有傳統般讓人感動。

潘姓教友表示，天主教每年十二月的第二個週日是聖母無染原罪的大瞻禮日，當地有超過八成居民是教友，除參與遊行活動，村民還擺桌設宴，款待遠道而來的親友，平常寧靜的小村落會變得熱鬧非凡，因為遊行隊伍太熱情，昨天還發生鞭炮火燒民宅屋頂的意外插曲，所幸火勢很快撲滅，無人受傷。

天主教高雄教區神父杜勇雄、總主教劉振忠等人指出，「朝聖之旅」在天主教信仰中有悠久的傳統，感謝文化處及在地社區與教會的協力合作，讓玉環天主堂在暌違三十年後，再次參與這場年度盛事。