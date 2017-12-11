〈台北都會〉臨時日托顧老幼 市府將研議

2017-12-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕推動老、幼臨時托顧服務，台北市長柯文哲昨表示，政府力量有限、民間力量無窮，會再跟社會局長許立民討論，如何連結政府與民間NGO，合作社會福利工作，因為老人跟小孩應該要優先受到照顧，年輕人才能安心工作。

柯文哲昨率市府團隊參訪湖光教會參加耶誕活動，湖光教會為內湖區第一所教會，在地耕耘超過一甲子，近年致力社會福利工作，推動包含兒童劇團、青少年營隊、社區親職講座等活動，同時設立長者關懷據點，提供長者多元活動、共餐、日間臨時托顧等服務。聆聽主任牧師文亮簡報時，柯文哲特別關注「日間臨時托顧」，還向隨行的市長室主任蔡壁如表示「這很好」。

柯致詞時指出，湖光教會做了很多政府該做的社會福利工作，像是青少年輔導班、老人日間照顧，還有各種臨時托育服務，他常說政府力量有限、民間力量無窮，在一個社會當中，要優先把小孩子跟老人照顧好，年輕人才能安心在外面工作。

他表示回去會再跟社會局長許立民商量，如何結合民間力量，並稱讚湖光教會不僅是宗教場地，在文化、教育、社會福利都做得很好。

柯文哲認為台北市應該要建立臨時托顧服務，「一直想要找地點，這裡（指湖光教會）就是很好的地點」，回去再跟社會局討論。