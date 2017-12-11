〈台北都會〉實質改變？柯︰違建危害公安 優先拆

2017-12-11

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲日前宣布將撤「阿扁特赦令」，解除「既存違建」分界線，卻遭建管處打臉，指因受中央法令「違章建築處理辦法」第十一條之一第二項規定的限制，該分界線不得再變更。柯文哲昨受訪時對此重申，就算沒有撤「特赦令」，改成公共危險優先拆除，還是可以實質改變。但依現行法令，凡是危害公共安全的違建，本就列為優先拆除，意即柯口中所謂的「實質改變」，根本就是現在做法。

北市民國八十三年十二月卅一日前的既存違建，因為「阿扁特赦令」原則緩拆。柯文哲昨出席內湖區湖光教會耶誕活動後受訪，談到「阿扁特赦令」因受限中央法令不能撤，擬改為專案處理？柯仍堅持，那是行政命令，可以用行政命令更改，台北市的違建有十萬戶，要一夕之間拆除大概不可能，不過若涉及公共危險，尤其最近頂樓違建火災問題太麻煩，一定要優先處理。

他也說，只要不是法律，而是行政命令，就用行政命令處理，但還是要務實地處理台北市違建問題。媒體追問到底能不能撤「特赦令」，柯對此強調就算沒有撤，改成公共危險優先拆除，還是可以實質改變。

雖然市長看似決心滿滿，但根據建管處違建作業原則，民國八十三年以前的既存違建為暫緩拆除，若有危害公共安全之虞，如逃生避難及消防等，還是會列入優先拆除；換言之，柯所謂的「改成公共危險優先拆除」，其實就是現在的做法。

另外，柯文哲近來有意公布議員協調三次以上違建案，但建管處日前將公布的相關辦法送到市長室討論，因只公布被協調的違建地址，柯文哲認為公布的「資訊」太少，不滿直言「就這樣子？」當場打回票。

柯文哲昨表示，如果很難找到公布資訊，或是根本找不到，這就是技術性阻擋，因此要求建管處，公布的方式應該更「user-friendly」（使用者友善）。