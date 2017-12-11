〈台北都會〉高職設備「骨董級」 議員促二備金汰換

2017-12-11

內湖高工180款設備 逾7成超過使用年限

〔記者蔡亞樺／台北報導〕職業學校的教學設備，是培養學生技術的重要工具。目前全北市有七所公立高職，但北市議員王鴻薇調閱資料發現，每間學校竟皆有六○、七○年代的「骨董級」機具設備，以內湖高工為例，一百八十款設備中，就有一三三款設備超過使用年限，比率高達七十四％，近兩年北市高職共向中央申請九億多元設備補助，僅核發七千萬餘元，她要求柯市府動用第二預備金，加速設備汰換速度。

教育局︰實習工場改善經費預估逾2億

對此，北市教育局表示，一○二到一○四年職優計畫補助七所公立高職為兩億一千萬餘元，一○七到一一○年的實習工場改善計畫經費預估為二．八億，而七所公立高職每四年（一○五到一○九年）會有一次資訊設備改善經費約一．八億。

王鴻薇向教育局調閱資料，採購價格超過十萬元的設備，竟有大多數設備已超過使用年限，校史悠久的大安高工兩百五十八款設備，有超過半數、一百五十一款設備都過期，內湖高工更誇張，一百八十款設備中，高達一百三十三款已逾使用年限，學生無法接觸最新穎的設備，只能湊合著用。

王進一步指出，不少職校的精密測量設備、立式銑床、精密車床都使用廿餘年，如松山工農的旋臂鑽床於六十五年採購，真空封蓋機更久遠，為六十三年購置的機器；大安高工的平板打樣機、平面磨床、表面粗糙度測定儀，皆是六十九年採購的設備。

王鴻薇表示，這兩年北市高職共向中央申請九億多的設備補助，僅核發七千萬餘元，她建議柯文哲擴大編列預算，甚至將二備金拿出來給高職使用，雖不能一次到位，但能加快設備汰換的速度。

學校︰不堪用才會報廢 盼設備跟上時代

教育局說，大安高工有許多沒用的設備，未從財產列冊除帳，因此資料才有這麼多，大安高工已更新不少設備。松山工農校長楊益強說，有些設備還堪用，因此一直做為教學使用，且部分機具是基礎設備，教學不可或缺。

南港高工校長劉美慧坦言，確實有些機台快跟「阿公一樣老」，除非不堪用才會報廢，若有機會的話，也希望教學設備能跟上時代，但設備有逐步更新，且部分機台有歷史價值，可讓學生了解更多，具有教育意涵。